Täna andsid Tartu Kaubamaja keskuse esindajad TÜ Kliinikumi Lastefondile Aura veekeskuses üle 3480 euro suuruse annetuse liigesehaigetele lastele ravivesivõimlemise toetuseks.

Septembrikuu jooksul oli kõikidest Tartu Kaubamaja keskuse kauplustest võimalik osta kampaania “Silmapaistev heategu” raames neljas erinevas värvitoonis silmakujulisi helkureid. Iga helkuri müügist läks 1 euro Tartumaa liigesehaigetele lastele ravivesivõimlemise toetuseks.

Lastefond võimaldab liigesepõletikuga lastele ravivesivõimlemist juba üle 11 aasta. Regulaarne ravivõimlemine on liigesepõletikuga lastele hea võimalus saada füüsilist koormust ning vesivõimlemise tunnid aitavad vähendada lastel haigusest tingitud ja vähesest kehalisest aktiivsusest tulenevaid tõsiseid terviseprobleeme. Käesoleval hooajal osaleb ravivesivõimlemise programmis ligikaudu 30 last vanuses 3–18 aastat.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldas tänurõõmu, et Tartu Kaubamaja on Lastefondi valinud oma pikaaegseks partneriks. “Mullu tähistasime Tartu Kaubamaja keskusega juba kuuendat edukat koostööaastat ning meil on väga hea meel, et möödunud kampaania toel saab abi ligikaudu 30 Tartu piirkonna liigesehaigust põdevat last,” tõi ta välja.

Tartu Kaubamaja keskuse turundusjuhi Piret Kulli sõnul on suur rõõm jätkata koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga ning aidata seeläbi eriravi või -hooldust vajavate laste tervist parendada. “Kampaania õnnestumisse tegid suurima panuse keskuse kauplused võimalust klientidele tutvustades ning muidugi lahked inimesed, kes helkuri ostuga tegid nii annetuse kui ka panustasid oma turvalisusesse, tehes end nähtavaks Eesti pimedas talves,” lisas Kull.