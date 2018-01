Lisaks üldisele tervise kahjustamisele suurendab värske uuringu kohaselt öövahetuses töötamine naiste riski haigestuda rinna-, naha- ja seedetrakti vähki.

Ajakirjas Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ilmunud metaanalüüs hõlmas endas 61 varasemat 3,9 miljonit inimest käsitlenud uurimust. Andmeid oli nii Põhja-Ameerikast, Euroopast, Austraaliast kui ka Aasiast.

Teadlased leidsid, et pikka aega öösel töötamine suurendab naiste riski vähki haigestuda 19%, eriti suur oli haigestumisrisk rinna-, naha- ja seedetrakti vähi puhul - rinnavähirisk kasvas 32%, nahavähirisk 42% ja seedetrakti vähi risk 18%.

Siiski leidsid teadlased, et vähirisk kasvas Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Ühe võimalusena pakutakse, et neil kontinentidel on inimestel suguhormoonide tase kõrgem.