Enne personaaltreeneri abi katsetamist püüa ise end jõustada - kui su soov paremasse vormi saada on raudkindel, saad abi siin kirjasolevast kolmest soovitusest.

* Pane eesmärgid paika ja tee märkmeid. Esmalt tee endale selgeks, millised on su eesmärgid, vahendab Health kogenud treenerite soovitusi. Pikemate plaanide kõrval mõtle ka lühiajalistele tegevustele, näiteks, et pead nädalas kolm korda jooksmas käima. Koosta endale päevaplaan, kus on treeningud kirjas, pane telefon endale märku andma ning iga treeningu kohta tee ka märkmeid.

* Kontrolli keha. Kui soovid ideaalsesse vormi saada, pead ka oma keha kontrollima. Tee endast trennis pilte ja vaata, millised kehaosad nõiavad lihvimist või asendi seadmist. Hoia selg sirge ja kõhulihased tugevad.

* Motiveeri end. Kuna ise endale treener olles sõltud sa vaid iseendast, mõtle endale motiveerivaid ütlusi ja korda neid pidevalt.