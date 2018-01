Palju on räägitud sellest, et kaltsiumi ja D-vitamiini sisaldavate toidulisandite kasutamine aitab eakatel luumurde ennetada. Teadlased väidavad pärast mitmete uuringute analüüsimist, et see ei ole nii.

Nii väidavad teadlased, olles analüüsinud 33 kliinilist uuringut kokku 51 145 osalejaga vanuses vähemalt 50 eluaastat, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Leiti, et kaltsium, D-vitamiin ega nende kahe kombinatsioon ei aita kodus elavatel eakatel vähendada reieluukaela-, lülisamba-, mittevertebraalseid murdusid või luumurdude koguhulka. Selline tulemus püsis isegi pärast andmete kohandamist kaltsiumi või D-vitamiini annuse, uuritavate soo, luumurru anamneesi, toiduga saadava kaltsiumi koguse või D-vitamiini seerumitaseme suhtes uuringute alguses.



Autorid juhivad tähelepanu, et kuna metaanalüüs viidi läbi kodus elavatel tervetel inimestel korraldatud uuringute põhjal, ei ole välistatud, et toidulisanditest võiksid kasu saada hooldusasutustes elavad isikud, kes on erinevatel põhjustel osteoporoosist enam ohustatud. Kodudes elavatel eakatel ei ole aga kaltsiumi ja D-vitamiini eraldi või kombinatsioonis tarvitamine luumurdude ennetamiseks põhjendatud.