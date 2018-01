* Veepuudus. Kui kehas pole piisavalt vett, annab see ka välispidiselt märku. Huuled muutuvad nii kuivaks ja hakkavad kergemini pragunema.

Et huultes ei ole sama palju rasunäärmeid kui mujal näonahal, kipub ka külm huultele rohkem liiga tegema. Et oma musisuud säästa, peaksid hoiduma apsudest, mis soodustavad külmade ilmadega huulte lõhenemist.

* Kuiv õhk. Talvel läheb keskküttega siseruumides õhk kuivaks ja see mõjub ka nahale. Kasuta õhuniisutajat või hoia radiaatoril niiskeid käterätte.

* Huulte närimine. Väga mõnus on lõhenenud huultelt naharibasid ära näksida. See aga ärritab nahka veelgi ja pikendab naha paranemist.

* Huulte limpsimine. Kui lased huuled keelega üle, hakkab korraks küll parem, kuid perspektiivis soodustab see huulte lõhenemist. Kasuta hoopis huulepalsamit.

* Allergiad. Kui sul on oma huulepalsami vastu allergia, on ka su huuled lõhenenud. Kui see häda pika aja peale ei parane või läheb hullemaks, vaheta huulepalsam teise vastu välja.