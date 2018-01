Üksildastel jahedatel jaanuariõhtutel pole miskit paremat, kui soojas vannis lõõgastumine. Tegelikult võiksid seda teha aga ka koos oma kallimaga. Päris mitmel heal põhjusel. * See pakub lõõgastust. Kui tööpäev võttis võhmale, saad partneriga koos vannis mõnuledes pingest ja stressist priiks, kirjutab Female First. * See pakub võimaluse rääkida. Kui inimesed on lõõgastunud, räägivad nad meelsamini. Seega, kui sul on vaja kallimaga olulistest asjadest kõneleda, kutsu ta vanni.

* See hoiab nutiseadmed eemal. Tänapäeval pole mingi haruldus, et koos lähedastega aega veetes on silmad ja mõtted samal ajal nutiseadmetes. Vees ned aga kasutada ei saa, seega on see hea võimalus kõik kõrvalised tegurid üksteisest eemale hoida.

* See elavdab seksielu. Kui lamad koos kallimaga koos soojas vannis, julgustab see üksteist julgemalt silitama ning sealt edasi on seksini lühike maa. Seega - kui seksielu viimasel ajal kiratseb, poe kallimaga vanni!