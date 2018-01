Aasta esimesel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 2919 inimest, neist ligi 42 protsenti olid lapsed. Haigestunute üldarv on püsinud viimastel nädalatel stabiilsena, kuid haigestunute hulgas on hakanud kasvama grippi haigestunute osakaal.

Hospitaliseerimiste arv näitab, et tegelik haigestumiste arv võib olla ametlikust statistikast suurem. Kahel viimasel nädalal vajas haiglaravi 18 gripiviirusega patsienti. Hooaja algusest on täpsustatud andmetel hospitaliseeritud kokku 37 patsienti, neist 12 vanusrühmas 0-4, kaheksa patsienti vanusrühmas 5-14; kuus inimest vanusrühmas 15- 64 ning 11 vanemaealiste vanusrühmas.

Haigestumine Euroopa regioonis

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hindasid gripi intensiivsust kõrgeks Iirimaa, keskmiseks Austria, Horvaatia, Holland, Norra, Šveits, Prantsusmaa ja Soome, ülejäänud riigid andsid teada madalast grippi haigestumise intensiivsusest ning piiratud levikust. Haigestumus on tõusutrendil.

WHO ekspertide hinnangul on hetkel domineerivateks gripiviirusteks B gripiviiruse Yamagata tüvi, kaas-domineerivaks viiruseks on A gripiviiruse tüvi H3N2.

Viirused, mis on siiani riikide poolt geneetilised määratud ja mille kohta on edastatud informatsioon WHO-le, vastavad selle aasta vaktsiini tüvedele. B gripiviiruse Yamagata tüve sisaldab vaid neljavalentne vaktsiin. A gripiviiruse H3N2 tüvi on ekspertide arvamusel sarnane eelmisel hooajal ringluses oleva tüvega ning suure tõenäosusega on immuunsus elanike seas säilinud.

Soovitused elanikele

Kuna grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise oht pidevalt kasvab, siis juhib Terviseamet elanike tähelepanu asjaolule, et sageli põetakse gripp läbi kergelt, väikese palaviku ja eriliste sümptomiteta. Püstijalu grippi põdev inimene võib aga levitada viirust riskirühmadele, kelle jaoks grippi haigestumine võib kujuneda eluohtlikuks.

Seepärast soovitame gripileviku hooajal gripilaadsete nähtude või isegi ainult mõnede haigustunnuste nagu köha, kurguvalu või nohu korral mitte külastada haiglaravil olevaid lähedasi, peresid, kus kasvavad väikesed lapsed või elavad kroonilisi haigusi põdevad ja vanemaealised inimesed.