4. jaanuaril ilmus Õhtulehes Küllike Roovälja lugu ""Ema, palun sure ära!" Hooldesüsteem paneb pere vanureid vihkama." Artikkel pani lugejaid jagama meiega oma lugusid hoolekandest ja hooldatavatest. Kui ka sinul on oma lugu rääkida, saada see marvel.riik@ohtuleht.ee!

_______________________________________________________________

„Enne, kui asi väga hulluks läks, olin sunnitud ta hooldekodusse panema,“ räägib Aleks oma emast, keda tabasid mäluhäired. „Tal diagnoositi Alzheimeri tõbi.“