Kas sa teadsid, et uriini värvus võib anda üsna palju infot tervise kohta?

See, et uriin muudab värvi, on normaalne, kirjutab Mirror. Enamasti mõjutab seda toit. Kuid siiski võid sa just uriini värvist saada tervise kohta kasulikke vihjeid.

1. Selge ja värvusetu uriin viitab sellele, et sa oled terve. Samas, kui see on täiesti klaar, võib see tähendada, et sa tarbid liialt vett. Selle põhjuseks võib olla aga diabeet. Kui sa täheldad, et sind piinab pidev janu ja vajadus vetsu vahet lipata, pea nõu arstiga.