Kui tegemist on suhkruga, tähendab see vähemalt paljude kaupluseriiulil olevate toodete puhul, et vähem on rohkem. Ning see on tõsine ohumärk tervisele.

Näiteks ohustavad liigselt suhkrut tarbivaid inimesi muuhulgas maksahaigus, südamehaigused ja diabeet, vahendab Time ja toob välja neli väga levinud toiduainet, mis endas üllatuslikult liiga palju suhkrut sisaldavad.

* Jogurt. Kõige karmim on jogurtist rääkides tõik, et suhkrurikkad kipuvad olema dieetjogurtid. See ei tähenda, et jogurti söömise peaks lõpetama, kuid peaks eelistama selliseid, kus suhkrut poleks mitte rohkem kui 20 grammi ühe 100 g topsikese kohta. Või siis osta suhkrukoguste kontrollimiseks üldse maitsestamata jogurtit, lisada sellele tükeldatud puuvilja ja magustajana kas teelusikatäie suhkrut, mett või vahtrasiirupit.