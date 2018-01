Eestis on hinnanguliselt kolmandik täiskasvanutest alkoholi liigtarvitajad. Neist ligikaudu kolmandikul on alkohol juba põhjustanud erinevaid tervisehäireid ja neist omakorda umbes kolmandik on alkoholist sõltuvuses.

Täna Tallinnas toimuv alkoholitarvitamise häire ravi konverents keskendub kaskikdiagnoosiga patsientide ravile üld- ja eriarstiabis ning toob Eesti tervishoiu- ja sotsiaaltöötajateni Suurbritannia kogemused.

Tervise Arengu Instituudi eksperdi Jane Alopi sõnul tähendab sõltuvus, et inimene on kaotanud kontrolli kogu oma elu üle ja sageli on sellesse kaosesse kaasa tõmmatud ka tema lähedased. „Ilma spetsialisti abita on keeruline otsustada, millest tuleks alustada, et sellest välja pääseda. Järjest suurem roll on seejuures perearstidel, kes saavad tuvastada alkoholi tarvitamise häire varases etapis ja alustada ka raviga või suunata patsiendi edasi,“ lisas Alop.