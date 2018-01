Et nii ülekaalu kui rinnavähiga on seotud põletikud, soovitab Rothwell süüa toite, mis aitavad kontrollida veresuhkru taset ja põletikke. Allpoolloetletud kolm toitu on just sellised.

„Ülekaalulisus on üks peamisi rinnavähi tekkeriske, sestap on esimesed sammud rinnavähist hoidumiseks tervislik toitumine ja kehakaalu alandamine,“ märgib Alexandra Rothwell, Dubini rinnakeskuse onkoloogilise toitumise spetsialist portaalile Good Housekeeping antud intervjuus.

Esiteks tuleb öelda karm tõde: pole olemas ühtki toitu, mis aitaksid vältida või ravida mistahes vähiliiki. Küll aga on olemas mitmeid toite, mis on tervise säilitamiseks parimad ning mis vähendavad ka vähiriski. Nende kolme toidu söömine aitab vähendad arinnavähi riski.

Kala ehk täpsemalt lõhe, sardiinid ja makrell on need, mida Rothwell soovitab igapäevaselt süüa, kuna need on head oomega-3 rasvhapete allikad. „Oomega-3-rasvhapped aitavad kehas põletikke vähendada,“ sõnas ta. Kalaga sarnaselt sisaldavad neid rasvhappeid ohtralt ka kreeka pähklid ja kõikvõimalikud seemned.

Puuviljad ja köögiviljad. Uuringud on korduvalt näidanud, et taimne toit on seotud väiksema rinnavähiriskiga. Võimalikuks võtmesõnaks on marjades ning puu-ja köögiviljades leiduvad antioksüdandid – mida rohkem neid toidust saadakse, seda väiksemaks muutub risk haigestuda rinnavähi. Vähemalt nii kinnitab 2015. aastal läbi viidud uuring. Sama toime on rinnavähile ka neis sisalduvates kiudainetes.