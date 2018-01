Astma esinemissagedus arenenud riikides on suur ja see on üks peamisi laste hospitaliseerimise põhjuseid. Astmat põdevaid rasvunud lapsi võetakse haiglasse astma tüsistuste tõttu sagedamini kui normkaalus astmaga lapsi, selgus hiljutisest Jaapanis korraldatud uuringust.

Jaapanis viidi läbi uuring, mille käigus analüüsiti epikriise ligi 39 000 haiglaravijuhu kohta 3–8-aastastel lastel, kes olid astma ägenemise tõttu hospitaliseeritud vahemikus 2010–2015, vahendab meditsiiniportaal Med24. Võrreldi intensiivravi vajadust, haiglaravi maksumust, haiglas viibimise kestust ning rehospitaliseerimisi 30 päeva jooksul.



Lapsed jagati vastavalt WHO kriteeriumidele KMI põhjal ala-, norm-, ülekaalulisteks või rasvunuteks. 8% lastest olid alakaalulised, 75% normkaalulised, 9% ülekaalulised ja 8% rasvunud.



Leiti, et rasvunud laste keskmine haiglas viibimise pikkus oli veidi pikem kui normkaalulistel lastel ning neid rehospitaliseeriti 30 päeva jooksul 26% suurema tõenäosusega. Intensiivravi vajadus ja haiglaravi maksumus oli kõikides neljas KMI grupis ühetaoline.



Sama uurimisgrupi varasem töö üle 74 000 lapsega USA-s näitas, et astma ägenemiste tõttu hospitaliseeritud rasvunud lastel oli peaaegu kaks korda suurem tõenäosus, et nad vajasid mehhaanilist ventilatsiooni, nende haiglaravi arved olid keskmiselt 1600 dollari võrra kallimad ja nad viibisid haiglas veerand päeva kauem.



Täpne bioloogiline mehhanism astma ja rasvumise vahel ei ole selge. Kindel on aga see, et laste rasvumine on rahvatervise probleem, mis seostub paljude krooniliste haiguste ja seisunditega. Kaalu langetamine ja tervislikud eluviisid on lastel astma kontrollimiseks oluline võte.