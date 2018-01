Küllap oled tüdimuseni kuulnud, et seksiisu tõstmiseks tuleks süüa austreid, vaadata romantilisi filme ja masseerida üksteist... ja isegi, kui need esialgu töötasid, siis pikapeale tekib neist tegevustest rutiin ning seksiga on ikkagi kööga. San Diegos Alvarado haigla seksuoloog Irwin Goldstein soovitab CNN vahendusel seksiisu tõsta üsna üllatavate asjadega, millele tõhususele on oma kinnituse andnud ka teadlased. * Adrenaliin. Romantilise ninnu-nännu jalutuskäigu asemel minge näiteks seiklusrajale. Nii kinnitavad teadlased, kes väljaandes Archives of Sexual Behavior avaldasid uuringu, mille kohaselt tunduvad mehed ja naised pärast adrenaliini vallandavat situatsiooni üksteisele ihaldusväärsemad.

* Punane vein. Kui sul on plaan romantilist õhtut veeta, hangi selle kõrvale klaas punast veini. Ajakirjas Journal of Sexual Medicine ilmunud uuringu kohaselt on igapäevaselt klaasi punast veini joonud naiste sugutung kõrgem võrreldes nende naistega, kes aeg-ajalt suvalist alkohoolset jooki rüüpasid või karsklased olid. Siiski - teadlased panevad südamele, et piirduma peaks tõesti klaasi punase veiniga.

* Jooga aitab painduvust parandada ja ka iha kasvatada, kinnitab ajakirjas Journal of Sex and Marital Therapy ilmunud uuring. Jooga aitab enda keha tundma õppida, see aga abistab sind oma seksuaalsusega kontakti loomisel. * Puudutused vallandavad Goldsteini kinnitusel oksütotsiini nimelist hormooni, see aga suurendab lähedustunnet ja ka erutust. * Punane värv. Rochesteri ülikoolis viid läbi uuring, mis näitas, et punast kandvad mehed tekitavad naistes iha. Teadlased on seda selgitanud, et punane viitab võimule ning mõjub sestap naistele erutavalt. Seega - ümbritse end punasega!