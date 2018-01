Rinnapiima tootmise hilinemine on sagedasem naistel, kes on enne rasestumist ülekaalulised ja kes võtavad raseduse ajal liiga palju kaalus juurde.

Sellise tulemuseni jõudsid teadlased, kui hälgisid 216 üksikrasedusega naist, kes plaanisid rinnaga toita, vahendab meditsiiniportaal Med24.



Ilmnes, et rinnapiima tekkimine hilines lausa 58% naistel, kelle kehamassiindeks oli ≥ 30 kg/m2. Naistel, kes olid sünnituse ajal rasvunud, esines samuti rinnapiima tekke hilistumist sagedamini. Samuti oli see seotud vanuse, raseduseelse KMI ja loote kaaluiibega.



USA-s algab praktiliselt iga neljanda naise rasedus KMI-ga 30 või enam. Uurijad leiavad, et vaja on töötada välja täpselt suunatud sekkumised ülekaalulistele emadele, et parandada nende rinnaga toitmise võimet.