Seljavalu on tundnud enamik meist – arvatakse, et vähemalt korra elus on seda kogenud ligi 80–90% inimestest. Kuidas seljavalu lihtsate igapäevaste tegevustega leevendada?

* Kergenda koormat. Iga päev raske koti tassimine mõjutab paraku selga. Kott on liiga raske, kui selle kaal on suurem kui kümme protsenti kogu kehamassist. Parim oleks üldse kotti kanda nii, et rihm on risti üle rinna. Kuid aitab ka, kui iga 20 minuti järel vahetada õlga, millal kotti kannad.

* Vali õige voodi ja padi. Nimelt on pehmes voodis tõenäosus seljavalude tekkeks väiksem. Ning padi olgu sellise kõrgusega, et selili magades ei tohiks lõug vastu rindkere surutud olla ja külili lebades ei kalduks pea õla poole.