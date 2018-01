Kuigi aasta alguses antakse endale lubadusi tervislikult toituma hakata ja kaalust alla võtta, võib juhtuda, et kaaluseier püsib jonnakalt paigal ning tulemused endast märku ei anna. Võib juhtuda, et väga levinud apsud on sinugi igapäevased kaaslased.

* Sa usaldad silte "tervislik" ja "väherasvane". Kui ülekaal teeb muret, hakkavad seesugused sildid kergesti silma ning tekib tunne, et neid sööke võib süüa tavapärasest rohkem, kirjutab Thrillist . Paraku on nii, et kui midagi on toidus vähendatud, siis muud pannakse selle asemele juurde. Näiteks kompenseeritakse rasvakoguse vähenemist suurema hulga suhkru ja soolaga.

* Sa unustad tervisliku toidu söömisel mõõdutunde. Kui sa kiirtoitude asemel sööd nüüv köögivilju ja kanafileed, ei täjenda see, et sa võid neid lõputult õgida. Kui soovid kaalu langetada, pead ka portsjoni suurusel silma peal hoidma.