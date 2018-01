Halb ja vana padi võib su tervisele tõsise põntsu panna. Kuidas, kirjutab portaal Men's Health.

1. See põhjustab aknet. Näonaha probleemid nagu akne on ennekõike põhjustatud sellest, kui surud oma näo vastu midagi musta. Nagu musta padja. See kogub endasse tolmu, surnud naharakke, rasu, ila ja mida iganes sellele veel satub. Kui kohe uut patja osta ei taha, siis pese vähemalt kord nädalas oma padjapüüri.

2. See põhjustab allergiat ja astmat. Kõik eelnevalt mainitu - naharakud, rasu - on tolmulestadele toit. Silmaga sa neid ei näe, aga nad toituvad igal ööl sinu kehalt tulnud naharakkudest. Iga päev pudeneb meie kehalt piisavalt naharakke, et toita tervet miljonit tolmulesta. Lisaks sellele, et mõte nendest ei ole kuigi meeldiv, põhjustavada nad allergiaid ja astmat.

3. See põhjustab pea- ja kaelavalusid. Padja mõte on su pead ja kaela magamise ajal toetada. Pikaajaline kasutamine ja korduv pesemine tähendab, et padi pole enam kohev ning tulemuseks on pea- ja kaelavalud.