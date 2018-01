„Lihast loobumine ei ole veganlus. Veganluse sildi all sellest loobumine on lollus – kui sellega ei kaasne sügavad teadmised: mida ja kui palju süüa, kuidas toidukorrad kombineerida,“ teab arst-toitumisterapeut Kristel Ehala-Aleksejev.

Milliseid karisid ja komistusi peaks vältima see, kes valib veganluse tee? On see meie laiuskraadidel, kus enamikul kuudel aastast on peamine mure kere soojas hoidmine, üldse mõistlik ja võimalik?

Nendele küsimustele aitab vastuseid leida Kristel Ehala-Aleksejev, spetsiaalselt toitumist uurinud ja katse korras ka ise veganlust proovinud arst.

Kristel Ehala-Aleksejev. (Tiina Kõrtsini)

Kes on vegan?