Kui me magame, aktiveerivad teatud tüüpi ajulained ehk elektrilised impulsid aju oimusagaras visuaalset infot töötleva osa ja vallandavad REM-unefaasis unenägusid, mida seostatakse silmade kiire liikumisega.

Portugali optika- ja optomeetriauurija Helder Bértolo juhitud rühm teadlasi korraldas katse, et võrrelda nägijate ja pimedate silmade liikumist REM-une ajal ning nende unenäokirjeldusi.

Varem on leitud, et elu jooksul nägemise kaotanud inimeste unenäod sarnanevad nägijate omadega – seda on põhjendatud nende visuaalse mäluga. Kuid ka sünnipäraselt pimedad inimesed kinnitavad, et neil on unenäod. Küsimusele, kas ja mida nad magades näevad, on neil aga raske vastata.