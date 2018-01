Euroopas on sagenenud leetritesse haigestumine, näiteks Lätis on üle mitme aasta nakatunud mitu inimest. Ehkki haigus pole Eestisse veel jõudnud, ei saa seda välistada, ütles terviseameti nakkushaiguste ennetamise ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova.

ERR vahendab, et alates detsembrist on Rootsi meedias kirjutatud leetrite levimisest Göteburgis. Praeguseks on haigestunute arv kasvanud 22-ni.

Filippova rääkis ERR-ile, et leetrite puhanguid ei esine ainult Rootsis, vaid ka teistes Euroopa riikides ning välistada ei saa ka nakkuse Eestisse jõudmist.