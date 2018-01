Ka kodused kehatemperatuurimõõtjad vajavad aeg-ajalt kontrolli ja vajadusel väljavahetamist, tuletab meelde Terviseamet. Kraadiklaasi tuleks kontrollida juba enne haigestumist, sest see aitab ära hoida võimalikke valenäite tõsise haigestumise ajal. Terviseamet andmeil on kõige levinumaks kaebuseks kraadiklaaside puhul tegelikkusest madalam temperatuurinäit. Üksikutel juhtudel kaevatakse ka selle üle, et termomeeter näitab tegelikkusest kõrgemat temperatuuri. Millest termomeetri kontrollimisel alustada?

Esmalt tee kindlaks, mis tüüpi termomeeter sul kodus on. Võimalusi on laias laastus kolm: kõige levinumad on patareidega töötavad kontakttermomeetrid, mis kuvavad näidu ekraanile, kallimad on kontaktivabad e infrapuna termomeetrid ja kolmas kategooria on klaasist metallisulamiga termomeetrid, mida kasutatakse peaasjalikult haiglates.

Seejärel tutvu termomeetri kasutusjuhendiga, sest õige mõõtmistulemuse saad vaid siis, kui kasutad oma termomeetrit nii nagu tootja on ette näinud. Kui sul kasutusjuhendit alles ei ole, siis tea, et pärast 2014. aastat müügile tulnud kraadiklaaside kasutusjuhendi võid leida ka terviseameti meditsiiniseadmete veebilehelt. Enne kontakttermomeetri kasutamist veendu, et mõõdiku patareid on töökorras ja õigesti paigaldatud. Tühjenenud patareid on üheks levinuimaks valenäidu põhjustajaks. Tea, et vahetult pärast kuumas või külmas keskkonnas viibimist võib üle kuumenenud või maha jahtunud nahk mõjutada temperatuuri näitu. Seega alusta temperatuuri mõõtmist alles siis, kui oled vähemalt 30 minutit olnud toatemperatuuril. Termomeetri kontrollimisel lähtu kindlasti oma enesetundest. Mõõda temperatuuri hea enesetundega. Korda tegevust – see võimaldab aru saada, kas oled termomeetri kasutusjuhendist õigesti aru saanud ja termomeeter on töökorras. Tavalise kasutustihedusega kraadiklaasid tuleks välja vahetada iga kahe aasta järel.