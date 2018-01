Külma ilmaga tunnevad inimesed end sageli näljasema. Asi võib olla selles, et talvel külmaga ongi seedetrakt aktiivsem ning seepärast on ainus võmalus näljatundega toime tulla süüa õigeid aineid.

2. Vürtse . Must pipar, tšilli ja kaneel on tõhusad nohu ja köha leevendajad, samuti aitavad need reguleerida seedesüsteemi tööd ning mõjuvad ka üldises plaanis keha soojendavalt.

3. Puuvilju. Kuivatatud viigimarjad ja aprikoosid, samuti pähklid ja seemned (seesamiseemned ja linaseemned) mõjuvad kehale soojendavalt. Värsked puuviljad seevastu, näiteks apelsin ja papaia, on head C-vitamiini allikad. See aga turgutab jällegi immuunsust.

6. Looduslikud suhkrud on head asendamaks suhkrut erinevates toitudes, kui on tõsine plaan oma kehakaal kontrolli all hoida. Lisaks on need head seedesüsteemile.