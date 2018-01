„Mina arvan, et me päästame vaktsineerimisega elusid. Mõned arvavad teisiti,“ tunnistab aasta arstiks valitud perearst Karmen Joller, et tema julgeid väljaütlemisi on saatnud ka negatiivne vastukaja. Arstini jõudnud kirjades on ennekõike just vaktsineerimisteemaga seoses nimetatud teda mõrvariks ning ähvardatud erineval moel.

„Ma ei pööra sellistele kirjadele tähelepanu. Ma saan aru, et inimesel on vaja end välja elada. Mina teen lihtsalt oma tööd,“ lausub Kivimäe perearstikeskuse perearst Karmen Joller ja haarab ikka ja jälle sule, kui miski hinge kriibib.

Lisaks vabatahtlikule avalikkuse harimistööle jõuab Karmen Joller olla perearstiks 1700 patsiendile, tegutseda aktiivselt Tallinna perearstide seltsi ja Eesti perearstide seltsi juhatuses, tegutseda erivajadustega inimeste töövõime hindamise ekspertarstina ja ka ekspertarstide koolitajana. Kõige selle pärast ja tänu patsientide ettepanekutele valis Eesti Tervise Fond pea kümme aastat perearstina töötanud Karmen Jolleri aasta arstiks.

Kuidas te end värske tiitliga tunnete?