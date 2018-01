Millised on soolevähi riskifaktorid?

Ida-Tallinna Keskhaigla üldkirurg dr. Airi Tark annab sellele vastuse suhtlusportaalis Facebook: "Kurb statistika näitab, et Eestis tõuseb iga aastaga haigestumus jämesoolevähki, praegu avastatakse juba üle 900 uue vähijuhu aastas. Tõenäoliselt on selle põhjuseks keskkonna mõju, inimeste enda käitumuslikud harjumused ja kindlasti toidu koostise/kvaliteedi ning toitumisharjumuste muutused.

Põhilisteks riskiteguriteks soolevähi tekkel on enim levinud sõltuvushaigused nagu suitsetamine ja alkoholiga liialdamine. Uuringutega on näidatud, et rasvane toit, suitsetatud ning ülesoolatud toit kahjustab soolestiku limaskesta ning muudab limaskesta rakustruktuuri nii, et tekivad ebatüüpilised rakud ja sellest võib areneda vähikude. On näidatud, et ülekaalulistel esineb sagedamini soolevähki kui üldpopulatsioonis, mistõttu on oluline hoida kehakaal kontrolli all.

Suurem risk soolevähki haigestuda on ka neil haigetel, kellel on varem diagnoositud põletikuline soolehaigus nagu haavandiline koliiti või M. Crohn. Need inimesed on seetõttu tihedama järelevalve all ning neile tehakse vähi avastamiseks tihedamalt uuringuid. Ei saa ära unustada ka geneetilist tausta, sest kuni 5 % jämesoolevähi juhtudest on pärilikud, nii et kui lähisugulastel (eriti ema-isa, õde-vend) on esinenud soolekasvajat (või ka muid vähivorme), siis peaks olema eriti tähelepanelik ning valvas muutusi tähele panema.

Nagu eespool kirjeldatust võib järeldada, on riskitegureid, mida me saame muuta ja mõjutada , miks mitte alustada sellest?".