Küsisime nõu perearstilt, homöopaadilt, tiibeti ja hiina meditsiini arstilt. Meeldib see alalise kiirustamise ja tähtsate tööülesannete tähe all kulgejale või mitte, ühes on kõik tohtrid sama meelt: esmalt tuleb aeg maha võtta.

Meie laiuskraadil ei ole ühtegi talve, mil nii kodudes ja töökohtadel kui ka ajakirjanduses ei kerkiks teema, mida teha, kui tunned, et külmetushaigus hakkab ligi hiilima. Millised on kõige efektiivsemad meetodid haigus seljatada? Kuidas kõige kiiremini terveks saada? Kuidas enesetunnet käigupealt leevendada, et ei peaks koolist või töölt koju jääma?

Vaimukoja homöopaat Anu Hermlin täiendab: "Kui tunned, et oled haige, ära mängi kangelast! Heida kasvõi ainult üheks päevaks voodisse - ka siis, kui palavikku pole. Vahet pole, kas kulutasid oma energia liialt ära töönarkomaanina, rämpstoitujana, emotsionaalse enesehävitajana või siis valisid kogu komplekti. Igatahes oli su organism võitlusseisundis ning nüüd tuleb välja hingata, et võimaldada organismil lõdvestuda."

Erilist tähelepanu tuleks pöörata söögile-joogile, et viirust minema peletada, mitte talle jõudu juurde anda. "Alustada tuleb sellest, mida oma menüüst eemaldada ja alles seejärel mõelda sellele, milliseid toidulisandeid või preparaate sinna lisada," soovitab Anu Hermlin. Kui suhkur, rafineeritud jahu, poolfabrikaadid, säilitus- ja värvainetest, antibiootikumidest ja pestitsiididest pungil tooted sinu toidulauale ei kuulu, on immuunsüsteem oluliselt tugevam ning viirused ei pruugi kehas üldse võimust võtta.

Kui aga haigus siiski on tulemas, soovitab homöopaat lisaks eelpoolnimetatule lõpetada piimatoodete tarbimise - piimavalgud tekitavad lima ja ummistavad lümfisüsteemi - ning lisada menüüsse toores hapukapsas kui looduslike probiootikumide allikas, samuti ohtralt rohelisi lehti. "Haiguse alguses (ja ajal) söö oluliselt vähem! Ära sunni haigeid lapsi sööma!" paneb Anu Hermlin tõvega võitlejatele südamele.

Hiina ja tiibeti meditsiin soovitavad külmetuse vastu astuda soojendamisega. "Viirusinfektsiooni sümptomite avaldumiseks on hiina meditsiini mõistes nn külma tuule rünnak," selgitab Hiina Meditsiini keskuse Tervise Alkeemia arst Tiia Liivalaid. "Seega on esmaste nähtude puhul oluline saada kehasse sooja. Riietuda soojalt, võtta soe vann või dušš. Juua sooja teed, vältida külmade toitude söömist, nii temperatuurilt kui olemuselt külmad (toorsalatid, tsitruselised, maasikad, kurk-tomat). Soojendavateks toitudeks on ingver, kaneel, pipar, tšilli, küüslauk, kurkum, mesi, kohv." Kehasse niiskust toovaid toite, eeskätt piimatooteid, soovitab temagi nohuga haiguse ajal vältida.

"Tiibeti meditsiin soovitab külmetushaiguste puhul meie esiemade tarkustega sarnast lähenemisviisi," jätkab soojendamise teemat Tiibeti meditsiini keskuse Men Ling terapeut Silva Soobik, nentides, et inimkeha toimemehhanismid ja tema reaktsioonid välistele ärritajatele nagu ilm, viirused jm on ju universaalsed. "Algava külmetushaiguse puhul on peamiseks ülesandeks tekkima hakkav haigus ehk põletik võimalikult kiirelt ära "küpsetada". Piltlikult öeldes tuleb tekkivale tulele veel tuld juurde lisada, et kunstlikult suureks aetud lõkkes haigus ja haigustekitajad läbi põletada. Selleks aitavad meile tuttavad vahendid: kuum vesi, taimeteed, pits kanget alkoholi. Aitavad soojendavad ja tuld tõstvad toiduained nagu ingver, hapud puuviljad ja marjad. Lisaks ainelisele koostisele on oluline hapu maitse ise, mis on olemuselt soojendav."

"Kui tõuseb kõrge palavik, tuleb soojendavate toitude-jookide pealt üle minna jahutavatele, näiteks piparmünt, aedkrüsanteem, sidrunivesi. Palaviku puhul ei tasu füüsilise koormusega juurde toota yangi (kuumust)," õpetab Tiia Liivalaid. Tiibeti meditsiin lisab seespidistele vahenditele välispidised, nt märgade kompressidega jahutamise.

Mida aga teha konkreetselt nohu-köha-kurguvalu leevendamiseks? "Klassikaline homöopaatia lähtub ravimaine valikul konkreetsel patsiendil avalduvatest konkreetsetest sümptomitest. Ei saa soovitada "nohurohtu" ega "köharohtu"," selgitab Anu Hermlin. On olemas kümneid preparaate, mida on võimalik kasutada kinnise nohu puhul, kümneid, mida vedela eritisega nohu puhul jne. Kui homöopaatia-alased teadmised ei ole sulle hetkel kättesaadavad, soovitab homöopaat nohu korral nina loputada füsioloogilise lahusega, kurguvalu korral kasutada kurgupihusteid. "Vali ikka sellised, mis on ilma kemikaalideta, nt Vipise taruvaigu või saialille preparaadid. Kurgu kuristamiseks on hea salveitõmmis. Kui kurgus kõditab nii intensiivselt, et see takistab magamist, võib öösel proovida Carmolise imemiskomme - kuid ainult sinises pakis Carmolis on toodetud ilma sünteetiliste magusaineteta."

Auruinhalaator aitab mitme häda korral

Ka lokaalselt mõjub soojendamine hästi, näiteks algava nohuga soovitab Silva Soobik nina ja põskkoopaid soojendada kuumaks aetud ja riidekotti pandud soolaga. "Algava kurguvalu puhul on tõhusaks vahendiks kõri ja neelu verevarustuse parandamine tiibeti ravijooga Ne Džang harjutusega, kus keel aetakse suust pikalt välja ning liigutatakse maksimaalse amplituudiga üles-alla ning mõlemale küljele." See lihtne harjutus aitab ka neeluhaigusi ennetada ning stressi ja südamevaevusi leevendada, mis on omakorda paljude terviseprobleemide aluseks.

Jane Ott nimetab lisaks soolalahusele, kurgupihustitele ja taimeteedele veel auruinhalaatorit, mis sobib leevendama nii nohu, köha kui kurguvalu. Väga viletsa enesetunde puhul soovitab ta leevendust otsida paratsetamoolist ja kui kõigist neist "nippidest" hoolimata on raske hingata, pöörduda arsti poole.