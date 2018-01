Täna kuulutati juba 16. korda välja aasta arst, kelleks sai perearst Karmen Joller Kivimäe perearstikeskusest.

„Doktor Karmen Jolleri puhul on tegemist aruka ja tasakaaluka arstiga, kes oma põhitöö kõrvalt perearstina selgitab nii meditsiinisüsteemi toimimist kui ka propageerib tervislikke eluviise ning püüab inimesi hoida ebateaduse poole pöördumisest. Arstid ja arstiteadus on meie kõigi teenistuses selleks, et meie elukvaliteeti paremaks teha ja meile hapras seisus nõu anda, loomulikult ärgitada ka ennetama erinevaid tekkida võivaid terviseprobleeme. Dr. Joller on siinkohal kindlasti olnud heaks eeskujuks," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

„Karmen Joller on arst, kelle kohta saab öelda, et ta teeb oma tööd pühendunult ning südamega,“ lausus Eesti Tervise Fondi juhataja dr. Eero Merilind. „Palju on neid arste, kelle jaoks töö piirdub ainult sellega, mis toimub arstikabineti seinte vahel ning valdkonna sees. Palju vähem on aga neid, kellel on energiat ja tahtmist avada oma töö tagamaid ning põhimõtteid ka laiemale avalikkusele – Karmen Joller on üks neid väheseid, kel on jaksu tegeleda põhjalikult nii oma patsientidega kui ka tervisealase teadlikkuse tõstmisega avalikus sfääris. Just viimast tõid esile samuti patsiendid, kes pidasid Karmenit kõige paremaks arstiks.“