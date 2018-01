Sotsiaalministeeriumi kodulehel on artikkel „2018. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas“, kus pole retseptitasu muudatusest sõnagi. Küll on seal reklaamitud lisaravimihüvitist neile, kes maksavad rohtude eest aastas üle 100 euro, mis on hea uudis. Alles siis, kui vajutada artikli lõpus olevale lingile „lisainfo“, avaneb haigekassa (HK) kodulehel olev pikem kirjutis. Ja selle lõpus on muuseas mainitud retseptitasu võrdsustamist.

Õhtulehe küsimuse peale edastab HK tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Katrin Romanenkov sisuliselt sama teksti, mis kodulehel. See seletab, et suurema ravimisoodustuse saajad peavad nüüdsest oma retsepti eest rohkem maksma, et langeks retseptitasu väiksemat soodustust saajatele.

Teabe retseptitasu ühtlustamise kohta leiab haigekassa kodulehelt pika otsimise peale. See on peidetud ravimisoodustuse suurendamisest rääkiva uudise juurde lehe allaserva. (Kuvatõmmis/Haigekassa)

„Ravimite valdkonnas tehti selle aasta alguses mitu muudatust, sealhulgas muudeti tõepoolest ka retseptitasu kõigile soodusmääradele ühtseks. Retseptitasu oli püsinud muutumatuna üle 15 aasta,“ kirjeldas Romanenkov. „See oli 100%, 90% ja 75% soodustuse korral 1,27 eurot ning 50% soodustuse korral 3,19 eurot ühe retsepti kohta. Alates 2018. aasta algusest on kõikidele retseptidele ühtne retseptitasu 2,5 eurot.“