* Söö midagi tervislikku. Kui veresuhkur läheb madalaks, kaob jaks. Seepärast ongi oluline vahepalade söömine. Teadlased on leidnud, et rohkem energiat saab kiudaineterikkast hommikusöögist ning munadest saadavast valgust. Vahepeal võiksid näksida veel avokaadovõileiba, sellerit või porgandeid.

* Vaata aeg ajalt arvutiekraanilt mujale. Kui vaatad pikalt ühte punkti, koormab see silmi ja tekib tunne, nagu enam üleval olla ei jaksa, kirjutab Business Insider. Selle vastu on kaval nipp silmade sage pilgutamine, istumisasendi parendamine ning iga paarikümne minuti tagant muhale vaatamine.

Kui tekib tunne, et enam ei jaksa, ei pea kohe ergutite järele haarama. Teadlased on kindlaks teinud üheksa tegevust, mis aitavad väsimust kofeiinilaksust pareminigi peletada.

* Liigu. kerge jooks lõunapausil või trepist üles alla liikumine päeva jooksul aitab väsimust peletama. Liikumine ergutab heaoluhormoonide teket, nende piisav olemasolu aitab aga peletada stressi ja väsimust ning teeb su õnnelikuks.

* Hinga sügavalt. See aitab keha erinevatesse osadesse rohkemal hapnikul kanduda. See omakorda teeb su erksamaks.

* Näri nätsu. Kui suu on töös, on ka meeld erksad. Mõned uuringud on leidnud, et nätsu närimine peletab päevast väsimust, kuna see parandab vereringet ja aktiveerib teatud aju osasid. Ka aitab nätsu närimine keskenduda.

* Vaata lõbusaid loomavideosid. 2015. aastal läbi viidud uuring näitas, et internetist nunnude ja lõbusate loomapiltide ja -videote vaatamine aitas parandada tuju ja peletada väsimust.