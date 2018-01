Globaalse uuringu kohaselt peetakse täisteratooteid küll kasulikuks, kuid ei teata, milles nende kasulikkus seisneb ega ka seda, mis üldse on täisteratooted.



Maailma suurima toiduainetööstuse Nestlé poolt tellitud ja enam kui 16 000 küsitletut hõlmanud uuring tõi välja, et kuigi 8 inimest 10-st peab täisteratooteid tervise seisukohast oluliseks, siis sama paljud (83%) ei tea täpselt, mida nad selleks sööma peavad ning vaid vähem kui pooled (47%) usuvad, et nad söövad täisteratooteid piisavalt.



Uuringu kohaselt on liikvel hulgaliselt müüte ja inimesed peavad ekslikult täisteratoodeteks ka neid vilju ja tooteid, mis seda pole. Näiteks iga kümnes inimene usub, et banaan ja riis on täisteratooted, iga viies arvab, et saab täisteravajaduse kätte valgest saiast ja pähklitest ning iga kolmas oletab, et seemnetest. Tegelikkuses pole ükski neist täisteratoode, kui tegu pole just pruuni riisi või täisterajahust valmistatud saiaga.



Uuringust joonistus ka välja, et kuigi üldiselt peetakse täisteratooteid tervisele kasulikuks, siis ei olda kursis, milles kasulikkus seisneb ja kui suures koguses täisteratooteid igapäevaselt tarbima peaks. Üldiselt küll teatakse, et täisteratoodetes on palju kiudaineid, mis on kasulikud seedimisele (teadis 64% vastanutest), aga oluliselt vähem ollakse kursis täisteratoodete kasulikkusest südame-veresoonkonna haiguste ja diabeedi riskide ennetamisel.



Uuringu viis läbi rahvusvaheline uuringufirma Censuswide 2017. aasta lõpus Nestlé hommikusöökide valmistaja Ceral Partners Worldwide tellimusel. Uuringus osales 16 173 inimest 11 riigist, teise seas ka Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist ja Suurbritanniast.



Nestlé soovitused täisteratoodete tarbimiseks:



- Päevane täisteratoodete vajadus on küll individuaalne, kuid ei tohiks jääda alla 50 grammi.

- Kui tootepakendile pole märgitud, et tegu on täisteratootega, siis ilmselt polegi.

- Tervise huvides võiks asendada saia täisteraleivaga, valge riisi pruuniga ning eelistada selliseid hommikuhelbeid, pudruhelbeid ja pastatooteid, millele on märgitud, et tegu on täisteratootega.