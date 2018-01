"Ringvaates" rääkis oma loo naine, kes võttis väikeste elustiilimuudatustega alla pea poole kehakaalust. "Oli küllaltki närvesööv eluetapp. Elasin sellises piirkonnas, kus oli hästi palju kuritegusid ja vägivalda. Siis ma istusin kodus ja sõin. Magusad asjad olid nii maitsvad, need andsid mulle turvatunnet. Ma arvan, et see oligi stressisöömine. Tuua poest trühvlitort ja see oma toas vaikselt ära süüa oli kõige mõnusam," kirjeldas Reena. Reena oli alguses toidupangas vabatahtlik, kuid siis ei julgenud ta enam ei poodidesse minna: millist tühja kõhtu nad peaks aitama täita, kui nende ees seisab üks 170-kilone naisterahvas?

Kui kodus kaal katki läks, käis Reena end kaalumas karjasaunas. "Ühel hetkel need tädikesed, kes mind sinna sisse lasid, ütlesid, et teate, proua, me kardame, et meil võib see kaal katki minna. Siis ma solvusin, et kuidas nad niimoodi ütlevad ära! Mina küll niimoodi ei ütleks. Sinna sauna ma enam ei läinud."

Reena sõnul olid kõige suuremad mõnitajad poiste- ja tüdrukutekambad. "Nad ikka ütlesid, et mis sa, paks, passid siin ees." Sellepärast hoidis Reena end alati võimalikult tagaplaanile, mis hakkas lõpuks väga raskelt mõjuma. "Ma olin ju ise nii suur. Riideid ei olnud selga saada. Ma ei värvinud küüsi... Ma ei teinud mitte kui midagi." Reena proovis erinevaid dieete ja liitus erinevate kaalujälgijatega. Kõige kauem suutis ta dieedist kinni pidada kolm kuud. "Ma ütlesin endale, et olengi geneetiliselt paks. See on kõige suurem vale, mida inimesed mõtlevad. See ei olene geenidest, vaid iseloomust! Mul ei olnud absoluutselt iseloomu," rõhutas Reena. Reena kaalus kõige rohkem 184 kilo. Tol hetkel ei leidnud Endla teatri garderoobist talle riideid selga, mistõttu tehti talle kostüüm kardinatest. Pöördelise otsuse võttis Reena vastu tänu lapsele. "Tütar ütles mulle mitu korda peaaegu nuttes: "Emme, ma nii tahaks, et sa kaua elad. Mina ei taha sinu kirstu ääres seista." Ta ütles seda nii palju kordi, et ühel hetkel ma tundsin, et nüüd on kõik." Reena saates "Ringvaade" (ERR) Reena on uuel režiimil olnud kuus aastat. "Ma ei söö enam iga päev kooki, kommi ja liigun hästi palju," paljastas Reena kolm asja, mis aitasid tal kaalust 90 kilo alla võtta.