Prantsusmaal esines leetrite epideemiline levik Bordeaux regioonis, kus on novembrist alates registreeritud 77 haigusjuhtu. Käesoleva aasta 1. jaanuarist on Prantsusmaal laste vaktsineerimine leetrite vastu muudetud kohustuslikuks.

Ukraina registreeriti 2017. aasta 11 kuuga 3382 leetrite haigusjuhtu, neist viis juhtu on lõppenud surmaga (2 last ja 3 täiskasvanut). Enamik haigusjuhtudest registreeriti Ivano-Frankivski, Zaporizhia ja Odessa piirkondades.

Rootsis on alates 2017. a detsembrist registreeritud leetrite puhang Göteborgis, kus 11. jaanuari seisuga oli kinnitatud juba 26 haigusjuhtu. Haigestunute seas on ka tervishoiutöötajaid.

Lätis on alanud aasta alguses registreeritud viis leetrite haigusjuhtu. Enne käesolevat aastat registreeriti Lätis leetritesse haigestumisi viimati 2014. aastal.

Eestis registreeriti möödunud aastal üks leetrite haigusjuht, mis oli seotud reisimisega Itaaliasse. Käesoleval aastal meil leetritesse haigestumisi registreeritud veel ei ole.

Leetrite leviku taga on madal vaktsineerimistase

Lapsi vaktsineeritakse Eestis leetrite-mumpsi-punetiste (MMR) liitvaktsiini kahe doosiga vanuses 1 ja 13 eluaastat. 2016. a moodustas hõlmatus vaktsineerimise ühe doosiga (2-14- aastastel) 95,4%, kuid hõlmatus revaktsineerimisega e teise doosiga 14- aastastel oli 91,5%.

WHO soovituste kohaselt peaks leetrite epideemilise leviku katkestamiseks elanikkonna hulgas vähemalt 95% lastest olema vaktsineeritud vaktsiini kahe doosiga. Kõigis nendes riikides, kus esineb leetrite epideemiline levik, on vaktsineerimisega hõlmatus alla WHO poolt soovitatud 95% taset. Leetreid läbipõdenud isikud omavad eluaegset kaitset. Kui vaktsineeritud inimene peaks siiski leetritesse haigestuma, siis on haiguse kulg üldjuhul kerge.

Lähtudes epidemioloogilisest olukorrast Euroopas soovitab Terviseamet lapsevanematel kontrollida, kas nende laps(ed) on nõuetekohaselt leetrite vastu vaktsineeritud.