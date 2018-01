Kuna Eesti arstidel on kogemusi neurofibromatoosi patsientidega vähe, pöördus poisi pere lastefondi poole palvega toetada ravireisi Ameerikasse John Hopkinsi kliinikusse. Ravireisi eesmärk on esialgu spetsialistidega konsulteerida ja saada lapsele toimetulekut parandav ning edaspidiseid kahjustusi ära hoidev raviplaan.

Peeter on 11-aastane poiss, kellel on diagnoositud haigus nimega neurofibromatoos, mille tulemusena on lapsel nägemislangus, lülisamba kõverdumine ja parema sääre luu ebaliiges. Tegemist on geneetilise haigusega, mille tõttu toimub inimese kehas rakkude kontrollimatu paljunemine ning tekivad nii kehasisesed kui ka -välised kasvajad.

Peeter on Eestis küll ravi saanud ja läbinud mitu operatsiooni, kuid need pole senini oodatud tulemusi andnud. Jätkuvate probleemide tõttu vajub lapse lülisammas aina rohkem kõveraks ning poisi elukvaliteet jalgade süveneva pikkusevahe tõttu üha halveneb.

Kolm aastat tagasi osales Peeter üleriigilisel noorte leiutajate konkursil, kus võitis oma leiutisega - vedrukargud, mis ei põruta käsi - auhinnalise teise koha. Peetrist ja tema järgmisest leiutisest, kargusoojendajast, tegi loo ka dokumentaalfilmide sari “Leiutades Eestit”.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves nentis, et kui fondil on vähegi võimalik omalt poolt kaasa aidata ühe raske haigusega lapse elukvaliteedi ja toimetuleku paranemisele, siis heategevusorganisatsioon püüab igal juhul leida selleks võimaluse. “Meil on hea meel, et annetajate toel saame abiks olla ravireisi kulude kompenseerimisel ja loodame väga, et Peeter saab parima ravi,” avaldas Ilves lootust.