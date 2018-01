Hiljaaegu läbi viidud kaks uuringut kinnitavad, et habemike näod pole sugugi kõige hullemad mikroobipesad.

Kui palju baktereid on mehe habemes?

Ajakirjas Journal Of Hospital Infections ilmunud uuringu põhjal on habemekandjatest haiglatöötajatel näol vähem mikroobiliike kui nendel, kes hoolsalt habet ajavad. Samuti kandsid habemikud väiksema tõenäosusega edasi antibiootikumiresistentseid baktereid.

Esimese uurimuse läbiviijad nentisid ka seda, et osad bakteriliigid elutsevad pigem puhtaks raseeritud nägudel.

Põhjus võib petuda selles, et habemeajamine mõjub nahale laastavalt - see jätab nahale tibatillukesed vigastused, mis on bakteritele soodne kasvupinnas.