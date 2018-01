Terviseametile laekunud info järgi on gripp nõudnud sel hooajal esimesed ohvrid. Gripist tingitud tüsistuste tõttu on surnud kaks vanemaealist inimest vanuses 79 ja 81 eluaastat. Mõlemal olid kaasuvad haigused, kumbki polnud gripi vastu vaktsineeritud.

Aasta teisel nädalal (8-14.01.2018 ) pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 3126 inimest, neist 39 protsenti olid lapsed.

Haigestunute üldarv on püsinud viimastel nädalatel stabiilsena. Haigestumiste üldarvu püsimine madalal tasemel võib olla seotud nii lõppenud pühade kui ka asjaoluga, et hetkel domineeriva B-gripiviiruse leviku potentsiaal on üldjuhul väiksem ja seetõttu kasvab grippi haigestunute arv suhteliselt aeglasemalt. Vaatamata väiksemale levikupotentsiaalile sarnaneb B gripiviirusega seotud kliiniline pilt ja raskusaste A-gripiviirusele.