Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles kirjeldatakse võimalusi perearstikeskuste teenuste, teeninduspiirkondade ja nimistute regulatsiooni täiendamiseks, tehakse ettepanek pereõdede rolli tugevdamiseks ning analüüsitakse võimalusi tervisekeskuste töökorralduse reguleerimiseks. Muudatuste eesmärk on parandada esmatasandi terviseteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

„Esmatasandi arstiabi on Eesti tervishoiu vundament. On ilmselge, et esmatasandi arstiabi tähtsus, koormus ja vastutus arstiabi pakkumisel ajas järjest kasvab. Seepärast tugevdame esmatasandi tervishoidu nii investeeringutega taristusse kui ka soodustades ja toetades perearstide koostööd teiste arstide ja terviseteenuste pakkujatega,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel.

Kavandatavate muudatuste eesmärk on toetada võimalikult paindlikku koostöömudelit esmatasandi tervisekeskustes, et motiveerida perearstide koostööd ja koondumist sõltumata juriidilisest vormist nii erinevate juriidiliste isikute vahel kui ka ühtseks juriidilises isikuks.