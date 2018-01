Päev, mil esimene uuring tuvastas haiguse, ei unune iial. Doktor ütles otse ja kindlalt peale läbivaatust, et teil on maovähk. See tundus nii uskumatu ja liialt karm. Minu perekond oli samuti šokeeritud, kuid nad olid suurepäraseks toeks ja optimismi kandjateks. Üheskoos läksime vastu kõigele, mida arstid planeerisid. Kohe algas keemiaravi ja septembri lõpus oli operatsioon. See õnnestus hästi tänu Põhja-Eesti regionaalhaigla suurepärastele arstidele. Operatsioon kestis pea 10 tundi. Järgnes uus keemiaravi. Kõige selle tulemusena tunnistati mind aasta lõpus terveks.

Naasin veebruarikuus taas tööle ja tundsin ennast täisväärtusliku inimesena. See ilus aeg kestis selle aasta (2017) maikuuni, mil läksin profilaktilisse kontrolli naiste nõuandlasse. Läbivaatusel selgus, et mingi probleem on munasarjades. Arst suunas mind taas onkoloogia osakonda. Nädala jooksul oli operatsioon, mis õnnestus hästi. Selgus, et kasvaja oli sama tüvega, mis maos - seega ikkagi maovähk.

Nagu ikka, järgnes jälle keemiaravi ja siit algas uus suur lootus. Arst määras lisaks keemiale bioloogilise ravimi Keytruda. Nelja ravikuuri tulemus näitas, et haigus on taandunud. Usun, et siin on väga suur osa uuel ravimil Keytrudal, mis osutus nii efektiivseks. Jälle kord tänu minu suurepärasele raviarstile, kes tutvustas mulle seda täiesti uut ravimit, ja on olnud kogu ravi jooksul minu kõrval oma suure professionaaluse ja asjatundlikkusega.

Kogu keemiaravi periood, nii nüüd kui ka kaks aastat tagasi, on olnud mulle ränk. Tänu abikaasa ja laste erilisele hoolele ja armastusele olen siiski vastu pidanud. Mul on kolm last ja kaks lapselast. Nemad aitavad mul säilitada optimismi ja on suureks toeks igal hetkel. Peagi jätkub ravi ja seda tänu Teie suurele toele. Oleme abikaasaga mõlemad õpetajad ja see 12 000 eurot, mille oleme tasunud, oli meile suur probleem, kuid me saime hakkama. Edasine on nüüd võimalik tänu Teie suurele abile. Loodan väga uuest aastast taas tööle tagasi pöörduda. Armastan oma õpilasi ja loodan väga nendega tööd jätkata.

Ühel minu kolmest lapsest - vanemal tütrel on kaks imetoredat poega. Nendele vanaemaks olemine on olnud mulle suureks rõõmuks. Minu salasoov tulevikuks oleks olla vanaema ka minu nooremate laste lastele. Tänu sellele ravimile loodan ja usun, et see soov ka kord täitub.”

Mõned nädalad tagasi kirjutas Anu poeg Hando:

"Emal laheb hetkel nii hasti kui võimalik tema olukorras ja tervis on stabiilne, kuid ravi jatkub. Usume et selles mängib suurt rolli ülikallis bioloogiline ravim Keytruda, mis määrati emale arstide poolt lisaks tavalisele keemiaravile.

Meie pere sai esimese nelja ravi finantseerimisega ise hakkama. Nelja ravikuuri tulemus näitas et haigus on taandunud ja seda kindlasti tänu uuele ravimile. Arstid kinnitasid, et olukorra tõeliseks stabiliseerimiseks tuleb raviga jätkata.

See osutus finantsiliselt raskeks. Sel hetkel andis meile uue õlekõrre "Kingitud elu" fond. Sõnadega on raske väljendada meie tänu osutatud abi eest.

Loodame, et ema tervis stabiliseerub täielikult ja ta saab ennast tunda jälle täisväärtusliku inimesena. Kogu meie pere on olnud emale toeks igal hetkel ja meile tähendab väga palju see, et ka "Kingitud elu" on koos meiega, andes lootust edasiseks.

Südamlik tänu kogu meie pere poolt! Meie uusaastasoov: jätkugu teie fondil jõudu kinkida veel paljudele inimestele elupäevi."