Arusaadav: mõte putukate söömisest on pehmelt öeldes... mitte just isuäratav. Kuid samas on paljud keskkonnaeksperdid seda meelt, et putuktoit on inimkonna tulevik. See kurnab loodust vähem kui praegune loomse toidu tootmine ning on ka tervislik, kirjutab Healthline.com.

Kui ühe uurimistöö käigus küsiti osalejatelt, milliseid putukaid nad oleksid enim nõus sööma (üldiselt oli vastajate meelsus muidugi see, et pigem üldse mitte ühtegi), siis vastati kõige rohkem, et söögiks kõlbaks ritsikas. Ning sedagi jahustatud kujul.

Ritsikajahust valmistatud makaronid ei ole maitseomadustelt tavalisest jahust kuigivõrd erinevad. Konsistents on pisut tihkem, kuid seda on näiteks ka tavaline täisterapasta.