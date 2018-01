Lähipäevade ilmaprognoos lubab lumesadu ning teedel on libeduse ja jäite tekkimise oht. Eesti parimaks bussijuhiks tunnistatud Toomas Raid annab soovitusi ohutuks liiklemiseks keerulistes ja kiiresti muutuvates teeoludes.



Lux Expressi bussijuht Toomas Raid, kes võitis mullu bussijuhtide kutsevõistlused ning kellel on ette näidata ka veoki- ja bussijuhtide maailmameistrivõistluste 4. koht, annab viis lihtsat soovitust, kuidas liigelda maanteel ohutult kui ilmaolud juhi oskused tõsiselt proovile panevad.



* Tark ei torma. Lux Expressi kogenud bussijuht, kes sõidab aastas tuhandeid kilomeetreid ja seda iga ilmaga, paneb liiklejatele südamele, et talvel olgu kiirus lubatust pigem väiksem. “Liiklusmärgil märgitud kiirus on maksimaalne lubatud, kuid sõiduki juht peab lähtuma mõistlikkusest ja teeoludest, mitte uhkusest. Talvel olgu kiirus pigem madalam ja selline, et juht tunneks end teel kindlalt,” soovitab bussijuht Toomas Raid.



“Rasked gaasivajutused ja äkilised manöövrid tuleb talvel unustada. Ohutus on esmatähtis, sest tahame reisijaid sihtkohta tervetena tuua ja ka ise koju oma pere juurde jõuda,” rõhutab 28 aastat bussijuhina maanteekilomeetreid mõõtnud Toomas.



Talvisel ajal ja keeruliste teeolude korral võib bussijuhi sõnul küll tulla ette bussireiside hilinemisi, kuid busside sõidugraafikud on koostatud selliselt, et kohale saab jõuda kiirustamata.



* Kurvides võta kiirus maha. Tugev tuul võib maanteedel tekitada ohtlikke olukordi. Külgtuul on nähtamatu ja võib olla muutlik, mis muudab libedusega liiklemise bussijuhi sõnul kurvides eriti keeruliseks.



Keerulisemates ilmaoludes soovitab staažikas bussijuht sõidukijuhtidel kiirust vähendada ja enne ristmikku alustada pidurdamist piisavalt vara. “Tundub elementaarne, kuid iga päev näen teedel sootuks teistsugust manööverdamist,” tunnistab igapäevast liikluspilti kogenud bussijuht.



* Jää rahulikuks. Närvilisus liikluses on bussijuhi sõnul sõidukijuhi suurim vaenlane. “Hea juht on rahulik igas olukorras. Ootamatuid ja ettenägematuid olukordi tekib teel iga päev ja head juhti eristabki see, kuidas ta nende situatsioonidega toime tuleb,” toob välja Raid.



* Arvesta, et teeolud võivad Eesti lõikes olla erinevad ja muutuda kiiresti.

Hommikul võivad teeolud olla maanteedel eriti keerulised. “Teehooldajad alustavad jäätõrjet varahommikul, kuid olukorra normaliseerumine võib mõnikord võtta aega kuni lõunani ja sellega peab iga juht arvestama,” räägib Toomas Raid ning rõhutab, et eriti tähelepanelik tuleb olla kõrvalmaanteedel, sest nende seisund ei pruugi olla sama hea.



Lume ja lörtsiga võib teedele tekkida jäätuv veekiht, mis on professionaalse juhi sõnul eriti salakaval. “Must jää ja jäätuv veekiht nõuavad liiklejatelt kannatlikust ja tähelepanu. Roolis kõrvaliste asjadega tegelemine ei ole mõistlik tegu ükskõik millise ilmaga, täit tähelepanu tuleb suunata teele,” paneb Toomas Raid kõigile liiklejatele südamele.



Kõige ohtlikum nähtus teedel on aga Raidi sõnul jäävihm, mida tuleb ette paar korda aastas. “Must jää on leebem, kuid vihmasaju külmumine teeb liiklemise äärmiselt keeruliseks ning ka teehooldajad on sellega hädas,” toob bussijuht välja.



* Jäta auto koju, kasuta ühistransporti. “Paljudele autojuhtidele, kes pole bussi viimased kümme aastat jalga tõstnud, tuleb küll üllatusena, millised on bussid tänapäeval! Mugav iste, personaalne meelelahutuskeskus, mõnus temperatuur nii talvel kui suvel, piisavalt jalaruumi, töötav WC. Ja bussijuht, kes hoolitseb mugava ja turvalise sõidu eest,” toob Raid välja.



Kui märkad kuskil ilmast tingitud halbu teeolusid, anna sellest teada maanteeametile lühinumbril 1510.