Ilmaennustused kinnitavad ühest suust, et lõikavat tuult ja miinuskraadi jagub veel päevadeks. Kuidas aga kaitsta näonahka, et see ketendama ei hakkaks ja huuled külma käes ei praguneks? Tartus asuva Võlumaa ilusalongi kosmeetik Laura Aidla jagab õpetusi.





* Puhasta näonahka! „Ennekõike tahaksin rõhutada nahapuhastuse olulisust, sest tõhusaim saab naha hooldamine kreemidega olla alles siis kui nahk selle all on puhas,” juhib kosmeetik Laura tähelepanu.

„Öösiti toimub meie naharakkude uuenemine, seega tuleb hoolt kanda, et näonahk õhtul korralikult puhastatud saaks. Praeguste miinuste juures oleks heaks abimeheks niisutav näopiim või näopesuks valida puhastuskreem, mis väldib nahal kuivuse tekitamist,” räägib kosmeetik ja toonitab, et näopesul olgu vesi pigem soojem kui jahe.





* Võimalusel kasuta nii öö- kui päevakreemi. Õhtul kui näonahk on puhastatud, siis kindlasti tuleb öisele naharakkude uuenemisele omalt poolt kaasa aidata. „Öökreemi toimivust ei tasu alahinnata ja seda eriti praeguste ilmade juures, kus tuulekülm meie näonahka kiusab. Öine lisaniisutamine aitab meil jäisele tuulele hästi vastu pidada ja muidugi nahka noooruslikuna hoida,” ütleb Laura. Kui öökreem võiks olla kergem, siis päevakreem tuleb valida tihke ja toitev. „Kui rahakott ei pea vastu mitmete kreemide soetamisele, siis tuleks leida endale üks sobiv 24-tunni kreem, mis sisaldaks lipiide. Lipiidid aitavad tugevdada nahal loomulikku kaitset välismõjudele, säilitades seejuures värsket jumet”.





Toitva kreemi peale võib julgelt jumestuse teha, sest jumestus annab omakorda veel kaitset nahale - kuid siiski peab jälgima, et nahk saaks ilusti hingata. Selleks tuleks kasutada kvaliteetseid ja nahatüübile vastavaid tooteid! Huultel väldi praegu läikeid – kasuta niisutavat huulepalsamit, millele võib vabalt segada kuiva/matt-tooni huulepulka

* Vesi ja vitamiinid on A&O. Kindlasti tuleks tarbida palju vedelikke, et nahk ei kaotaks oma loomulikku sära ja niiskust. „Tarvitage D-vitamiini, see on oluline abimees meie organisimile naha niiskuse normaliseerimisel ja sööge palju juurvilju, kust saab ammutada A ja C-vitamiini,” ütleb Laura Aidla. „Toitume korrapäraselt, tarbime piisavas koguses vedelikke, kreemitame end korralikult ja olgem rõõmsad, pärast iga talve saabub turgutav kevad”