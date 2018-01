Igaüks, kes on grippi põdenud teab, et haigusega on enesetunne nii kehv ja vaja ruttu leida ravi. Gripiviirusele antibiootikumid ei mõju ja seega on oluline jagu saada halvast enesetundest teisiti.

BENU Papiniidu apteegi proviisor Margot Lehari soovitab haigus kodus rahulikult läbi põdeda, sest haigena peab laskma organismil lihtsalt palju puhata, et saaks jõudu haigusega võitlemiseks. “Kindlasti tuleb püsida kodus, olla rahulikult kuni palavik langeb ja haigusnähtused kaovad. Ringi liikudes nakatame teisi inimesi ja ka meil endal võivad püstijalu põdemisest tekkida tõsised tüsistused,” räägib proviisor.

“Ravimitest soovitame kangemaid sümptome leevendavaid ravimeid. Olemas on erinevaid pihustatavaid tooteid, mis sobivad ka haige pereliikmetele gripi profülaktikaks. Need on efektiivsed aidates takistada viiruse edasitungimist organismi, kuigi need gripihaigele endale kahjuks enam ei mõju,” selgitas Lehari. Ravi tuleb alustada kohe.