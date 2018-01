Loote hukkumise riski raseduse kolmandal trimestril mõjutab ema tavaline magamisasend väga palju.

Väiksemad uuringud Uus-Meremaalt ja Austraaliast on näidanud, et külili magamine võib spontaanse abordi riski vähendada, kuid nüüd kinnitab seda uus suuremahuline töö, vahendab meditsiiniportaal Med24.



Juht-kontrolluuringu käigus intervjueeriti 1024 naist 41 haiglast üle Ühendkuningriigi. Juhtumite all uuriti 291 naist, kelle loode oli hukkunud raseduse kolmandal trimestril, ja kontrolluuringutes vaadeldi terved lapsed sünnitanud 733 naist raseduse samas etapis, kui olid toimunud nurisünnitused. Uuringust jäeti välja mitmikute emad ja suurte väärarenditega looteid kandnud emad.



Naisi küsitleti selle osas, mis asendis nad magama läksid neljal nädalal enne intervjuud ja spontaanse abordi toimumise õhtul – on teada, et magamajäämise asendis veedavad inimesed öö jooksul kõige enam aega. Selgus, et selili magama jäämine oli seotud 2,3 korda suurema nurisünnituse riskiga võrreldes külje peal magama jäämisega. Teisisõnu – pärast 28. rasedusnädalat toimunud spontaansetest abortidest 3,7% on seotud selili magama jäämisega.



Leiti ka, et väiksema surnult sündimise riskiga olid seotud vähemalt üks kord öö jooksul tualetis käimine ja igapäevane lõunauinaku tegemine.



Uuringus ei käsitletud küll põhjuseid, miks magamisasend loote hukkumist mõjutab, aga oletatavasti vajub seliliasendis emakas suurte veresoonte peale ja see halvendab loote hapnikuga varustatust. Selili magamine põhjustab üldiselt ka rohkem hingamishäireid.



Uurijate hinnangul on käesolev töö piisav, et anda rasedatele universaalne soovitus külje peal magama jääda ja kui naised öö jooksul ärgates end seliliasendist leiavad, siis tuleks uuesti külili keerata.