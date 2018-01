Kuulmislanguse põhjuseid on palju ja need võivad olla nii elu jooksul tekkinud kui ka kaasasündinud, ütleb Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliiniku kuulmisnõustaja Külle Loik. "On lihtsaid ja keerulisi põhjuseid - viimaseid on harvem ja seotud haigustega."

Seni, kui meie meeled töötavad hästi, ei pruugi me neid eriti tähelegi panna. Kui probleemid ilmnevad, tekkib kohe ka rida küsimusi: miks see juhtus? Mida teha? Kas ma oleksin saanud seda kuidagi vältida? Mis võivad olla põhjused, miks inimese kuulmine halveneb?

Kõige lihtsama, nö klassikalise põhjusena nimetab Külle Loik kuulmekäigu ummistumist kõrvavaiguga. Ka tavaline kõrvapõletik mõjutab kuulmist lühiajaliselt ja ägedast põletikust tingitud püsivat kuulmiskahjustust tuleb ette haruharva. Haigustest võivad kuulmislangust põhjustada näiteks kroonilised kõrvahaigused, vereringehäired, peatraumad, arengu anomaaliad ning need võivad vajada konkreetset ravi. Kroonilistest kõrvahaigustest tuleneva püsiva kuulmiskahjustuse ravi eesmärgiks on enamasti kuulmislanguse kujunemise edasi lükkamine või selle parandamine. Enamasti on selline ravi kirurgiline. Kõrvaoperatsiooni põhjuseks võib aga olla ka nö kaugelearenenud või muu pahaloomuline haigus ning sel juhul võib olla olulisem haiguse likvideerimine, mitte kuulmise parandamine. Seepärast on oluline arvestada, et kuulmise kahjustumist tuleb ette ka operatsioonide tüsistusena. Ka närvihaigused ning mõnede ravimite kõrvaltoimed võivad mõjutada kuulmist ja kuulmistaju üldiselt.

Vastsündinute kuulmine võib olla kahjustada saanud nt ema rasedusaegse viirushaiguse või muu infektsiooni tõttu. "Üldiselt võivad kõik ema raseduseaegsed terviseprobleemid mõjutada lapse väljakujunemata kuulmisorganite arengut," märgib Külle Loik. "Ka pärilikkus ehk meie geenid mõjutavad kõike, sealhulgas seda, kui palju on kellelegi kõrvakuulmist antud või kui kaua seda jätkub."

Suurimaks ja sagedasemaks kuulmislanguse põhjuseks on vananemine, noorematel inimestel on suurem tõenäosus müraga liialdades kuulmist kahjustada. "Oluline on, et ei unustataks, et müra võib kahjustada igas vanuses inimeste kuulmist," paneb Külle Loik noorematele inimestele südamele. "Paljud kuulmislanguse põhjused on sellised, et selle vältimiseks on inimesel võimatu ise midagi teha. Ei aita siin tervislikud eluviisid ega õige toitumine. Küll aga saab kaitsta oma kuulmist igapäevase mürafooni ja valjude helide eest, kasutades selleks erinevaid mürakaitsevahendeid."

"Kuulmislangus on nii meditsiiniline kui ka sotsiaalne probleem," osutab kuulmisnõustaja. "Mida parem on meeleline kontakt maailmaga, seda kauem säilib inimene "noor". Kuulmismeel on selleks ülioluline. Hea kuulmine aitab suhelda ja vältida kuulmislangusest tingitud psühholoogilist tõrjutust, parandab sotsiaalseid kontakte, võimaldab olla aktiivsem ja osaleda ühiskonnas, tunda ennast vajalikuna, et mitte "raugastuda"."

Vananemine alati kuulmislangust ei too

Vananemine on küll paratamatu, kuid igal inimesel ei kaasne vananemisega kuulmislangust, lohutab Külle Loik. "Tähelepanu ja keskendumisvõime aeglustub. Kuid vanainimestel tasub hoida pea püsti - tänapäeval on palju võimalusi aktiivseks eluks ka vanaduspõlves. Ning mida aktiivsem olla, seda tühisematena tunduvad igasugused langused."

Kuulmisnõustaja teab, et rakulist vananemist pidurdada ei saa. "Ega loodusseaduse vastu saa. Mingisuguste terade või tablettide söömine või woodoo tegemine kuulmist ei päästa. Kui ta läheb, siis läheb - ja siis jääb üle kasutada vaid kuulmisabivahendeid." Õnneks on neid palju erinevaid, nii et eaga kaasnev kuulmislangus ei tähenda tänapäeval sugugi elust kõrvalejäämist.