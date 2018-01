“Toetusfondi asutamine 25 aastat tagasi, äsja taasiseseisvunud Eestis, sai teoks tänu laiapõhjalisele välismaisele heategevuse võrgustikule,“ rääkis Tallinna lastehaigla toetusfondi asutajaliige ja praegune nõukogu liige Merike Martinson. „Esimeste tegevusaastate jooksul jäi välisabi fondi peamiseks tuluallikaks, mille toel saime majanduslikes raskustes ravida haigeid ja renoveerida amortiseerunud haiglahoonet. Mul on hea meel, et lastehaigla toetusfond, mis oli esimene omataoline heategevusfond Eestis, on jäänud meie ühiskonnas olulisele kohale teiste heategevusorganisatsioonide kõrval. Haige laps ja tema abistamine on meie inimestele südamelähedane ja olen selle eest siiralt tänulik.”

„Kõige tähtsam ei ole see, kui palju heategevus raha sisse toob, vaid et oleme 25 aasta jooksul sillutanud ühiskonnas teed mõtteviisi levimisele, mis paneb meid märkama abivajajaid enda ümber,“ ütles Tallinna lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kramer. „Kui fondi algusaastatel kogunes enamus annetusi välismaalt, siis viimased aastad on selgelt näidanud Eesti inimeste kasvavat soovi teisi aidata. Ka Eesti ettevõtjad hakkavad üha enam aru saama, et heategevus kuulub iga enesest lugupidava firma tegevuse juurde, et see on auasi ja ka maine kujundamise vahend. Soovin Tallinna lastehaigla toetusfondi nimel tänada kõiki abistajaid – eraisikuid, ettevõtteid, organisatsioone, kes on aidanud meil oma toetusega parandada nii olme- kui ravitingimusi Tallinna lastehaiglas.“