Selleks, et mänguasi just kõige õigema lapseni jõuaks, on Omniva jõud

liitnud erinevate Eesti abiorganisatsioonidega nagu MTÜ Naerata Ometi, MTÜ

Aarete Laegas, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Lasnamäe Sotsiaalkeskus,

Kristiine Tegevuskeskus ning Tähetorni Lastekeskus.

Ühtlasi on teada ka see, et kõige sagedamini on laste salasoovideks legod,

klotsid, teema- ja tegelaskujud, lauamängud ning arendavad raamatud. Lapsed

on tänulikud, kui valid välja terved ja puhtad mänguasjad. Iga laps on

õnnetu, kui mõni mänguasi katki läheb ning sama õnnetud on nad ka katkist

mänguasja saades.