Mustikad on väga suure antioksüdantide sisaldusega ning need aitavad rakkudel tervena püsida, kirjutab EliteDaily.

Et toitumisel on oluline osa nii vähi ennetuses kui vähiravis, olgu siin ära toodud seitse supertoitu, millest võib olla abi rinnavähi ennetamises.

Ubade söömine soodustab kehas fütiinhappe tootmist, see on aga aine, mis aitab nii vähirakkude teket ennetada ning ka nende edasi arenemist pärssida. Vähiennetuse seisukohalt on parimad mustad ja tumerohelised oad.

Tee sisaldab samuti ohtralt antioksüdante. Naiste vähiriski alandamiseks peetakse parimaks rohelist, musta ja punast teed.

Seitse toitu, mis aitavad rinnavähki ennetada (PantherMedia/Scanpix)

Brokoli sisaldab sulforafaani, seda ainet peetakse üsna tõhusaks vähivastaseks aineks.

Küüslauk sisaldab ainet nimega allüül-metüülsulfiid - see on kurja juur ka su hingeõhu haisema panemises. Kuid see sama aine on tõhus vähivastases võitluses.