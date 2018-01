Aasta jooksul abistas fond 26 last, kattes ligi 56 000 euro väärtuses nende ravitoidusegude ja toitmissüsteemide maksumuse. Kampaania tulemusena lisandus ravitoitu vajavate laste hulka 10 uut last. Annetuste kogumine ja uute abisaajate lisandumine lastefondi toetusesaajate hulka aga jätkub. Lisaks jätkab lastefond ka riigi survestamist, et ravitoit saaks Eesti haigekassa poolt rahastatud.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar nentis, et fond on tihedas kontaktis Eesti kliinilise toitmise seltsiga. Seltsi juhatuse liikme ja kliinilise toitmise spetsialisti Hanna-Liis Lepa eestvedamisel on haigekassale esitatud taotlus teatud ravitoidusegude nimekirja lisamiseks. “Protsess on olnud pikk ja vaevaline ning tulemust kahjuks veel täna ei paista,” nentis Saar. Ta lisas, et lastefond on kontaktis ka ravitoidusegusid maale toova ettevõttega ja ka nende poolt on haigekassale esitatud ettepanek mõningate ravitoitude lisamisega nimekirja, kuid kahjuks ei ole olnud ka seal tulemust.

“Töötame jätkuvalt selle nimel, et ravitoidud saaksid haigekassa nimekirja, kuid paraku on riigisüsteemis iga muudatus aeganõudev,” tõdes Saar. “Lastefond toetab neid lapsi edasi igal juhul ning tõstatame probleemi avalikult nii palju kui võimalik. Samal ajal teevad ka erialaselts ja maaletooja omalt poolt kõik, mis võimalik,” kinnitas ta. Saar avaldas lootust, et üksteise toetamine ja koostöö kulmineerub loodetavasti sellega, et ravitoitu ei pea enam kompenseerima annetajate vahenditest.