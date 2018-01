Kas menstruatsiooniaegne väsimus on normaalne?

Ta räägib, et vastupandamatu isu maiustuste või soolaste roogade järele on päevade ajal täiesti normaalne. Günekoloogi sõnul ei saa menstruatsioon olla väsimuse põhjuseks, pigem on väsimuse taha mõni väsimust tekitav harjumus, mida omakorda mõjutab päevade tõttu tekkinud paha tuju.

Näiteks toob ta, et mõned naised ei saa menstruatsiooniperioodil piisavalt magada. Und häirivad kõhuvalu ja suur verevoolus, need võivad öösel ka kõige mahusamast unest äratada. Paljud väldivad sel perioodil ka trenni tegemist, kuigi niisama istumine ja pikutamine teeb igaühe uniseks.

Ka mõjutab energiataset toitumine. Menstruatsiooniperioodil on tavaline, et tekib soov end toiduga lohutada. See pole aga küll kellelegi üllatus, et rämpstoit mõjub kehale kurnavalt ja väsitavalt ning nii tunned sa end veel loiumana.

Ainus meditsiiniline põhjus menstruatsiooni ajal väsinud olemiseks võib Streicheri sõnul olla rauapuudusest tulenev aneemia. Aneemilisel naisel võib menstruatsiooni esimestel päevadel käia suurest verekaotusest näiteks pea ringi. Kuid see on pigem erand kui reegel.

Kui sa teed oma keha heaks kõik, kuid tunned end kuupuhastuse ajal ikkagi nagu zombie, soovitab günekoloog pöörduda arsti poole. Lihtne vereproov annab aimu, kas su väsimus sel perioodil on põhjustatud rauapuudusest, seda on aga rauarikkaid toite või toidulisandeid süües väga lihtne ravida.