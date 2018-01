Kuigi 20. eluaastates inimesed on täis seiklusjanu ja optimismi, kannatab suur osa noortest vaatamata uljusele tegelikult depressiooni käes.

Huffington Post vahendab, et vanematele inimestele võib tulla sageli üllatusena, et ka 20. aastates noortel on palju, mille üle muretseda. Näiteks, kas leitakse meelepärane töö ja elupartner, kuidas tasuda õppelaen ja alustada iseseisvat elu. Bostoni psühhiaater Stuart Goldman toob välja seitse märki, mis viitavad, et noor on depressiooni langenud.

* Huvipuudus. Noor inimene peaks tahtma väljas käia ja lõbutseda, kuid kui ta ei oska enam midagi nautida ja millestki rõõmu tunda, on see selge depressioonimärk.