Kallistamine võib tunduda igapäevane, kuid ometi on selles lihtsas tegevuses palju kasulikku nii meie vaimsele kui füüsilisele tervisele.

Kallistamine parandab tuju ja alandab stressi. Kallistamise ajal aktiveerub kesknärvisüsteemis see osa, mis vastutab õnne- ja tänutunde eest ehk aju hakkab tootma mõnuhormooni serotoniin, mis teebki olemise mõnusaks. Samal ajal väheneb stressihormooni kortisooli tase, kirjutab SBS.

Kallistamine aitab haigusi ennetada. Carnegie Melloni ülikoolis teadlased leidsid, et kallistamine suurendab keha võimet võidelda stressiga ning aitab tõrjuda infektsioone. Nad tegid katse 404 inimesega ning ilmnes, et külmetus viirusesse nakatumise oht oli suurem neil, kes kogesid lähisuhetes konflikte, olid stressis ning kes ei tundnud, et neil oleks olemas sotsiaalne toetus ning keda ei kallistatud, vahendab Yahoo Health. Need, kes tundsid suuremat sotsiaalset tuge lähedastelt, said kallistusi lähedastelt rohkem ning põdesid külmetushaiguseid kergemini.